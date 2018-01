Qualcomm é acusada de impedir atuação de rivais na Europa - Link - Estadão

REUTERS

Autoridades de defesa da concorrência da União Europeia acusaram a Qualcomm nesta segunda-feira, 7, de abusar de seu poder de mercado para frear a atuação de rivais, o que coloca a maior produtora de processadores para dispositivos móveis do mundo sob o risco de pagar uma multa de US$ 2,7 bilhões.

Leia também:

Ministro diz que Netflix e WhatsApp precisam ser alvo de regulamentação

As acusações feitas pela Comissão Europeia se somam à lista de processos enfrentados pela companhia pelo mesmo motivo nos Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul. Segundo a Qualcomm, a Comissão de Comércio de Taiwan também abriu uma investigação sobre o caso recentemente.

As queixas da UE seguiram uma investigação formal iniciada em julho. O órgão de competição europeu afirmou que a Qualcomm pode ter pagado ilegalmente um grande cliente para usar exclusivamente seus processadores e também pode ter vendido chips abaixo do valor de custo para forçar a saída do mercado de um competidor, em uma prática conhecida como precificação predatória.

“Estou preocupado que as ações da Qualcomm podem ter pressionado competidores ou evitado que eles competissem”, disse a comissária europeia da concorrência, Margrethe Vestager, em comunicado.

“Estamos ansiosos para demonstrar que a competição na venda de chips para dispositivos móveis tem sido e continua forte e dinâmica e que as práticas comerciais da Qualcomm sempre atenderam à legislação europeia de defesa da concorrência”, disse o advogado da Qualcomm, Don Rosenberg.

A Qualcomm pode ter que pagar o equivalente a 10% de seu faturamento global em 2014, se for considerada culpada de violar regras da UE. Em fevereiro, a empresa pagou multa de US$ 975 milhões para encerrar uma investigação de 14 meses conduzida pela China sobre práticas anticompetitivas.

/REUTERS