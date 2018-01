Real fraco não inibe compras online no exterior; diz pesquisa - Link - Estadão

CREDITO

Por Matheus Fagundes

Nem mesmo a desvalorização do real tem tirado o impulso do comércio eletrônico brasileiro, mostra levantamento da empresa de pesquisa Ipsos, encomendada pela companhia de pagamentos digitais PayPal. Do universo de internautas brasileiros que fizeram compras online no último ano, 51% compraram produtos somente em sites brasileiros, enquanto 45% fizeram transações tanto no Brasil como no exterior. Os outros 4% restantes apenas compraram em sites estrangeiros.

O patamar é quase idêntico ao do ano passado, quando o porcentual de transações em sites brasileiros estava em 50%. Na época, as transações no País e no exterior somavam 46% e as exclusivas no exterior estavam em 4%.

Segundo o diretor de Marketing do PayPal para a América Latina, Renato Pelissaro, esse dado chama a atenção devido às condições macroeconômicas do País. “Temos observado neste começo de crise que as compras online estão sendo bastante preservadas. Com a desvalorização do câmbio, por exemplo, houve uma migração para países que também tiveram depreciação em suas moedas, como a Ásia”, disse o executivo.

Nesta perspectiva, a pesquisa mostra que 29% das transações feitas por brasileiros no exterior são de empresas na China. O país asiático, cuja moeda também sofreu com desvalorização ante o dólar durante este ano, só perde para os Estados Unidos como destino das compras online – 31% dos consumidores brasileiros compraram em sites norte-americanos nos últimos 12 meses.

Em relação às compras na China, 85% dos brasileiros disseram que os preços mais baixos motivaram as compras em sites do país. Já sobre os Estados Unidos, o principal motivo apontado (67%) foi o da melhor qualidade dos produtos.

Ainda assim, há resistência por parte de alguns consumidores para compras em sites estrangeiros. Para Pelissaro, medidas de proteção às compras feitas pelas empresas de pagamento digitais, como frete grátis na devolução e possibilidade de reembolso, podem quebrar as resistências dos consumidores. “Observamos um nível de incerteza muito grande. Porém, depois que o consumidor faz a primeira transação no exterior, acaba ganhando confiança.”

As entrevistas para o levantamento foram feitas online com 800 consumidores brasileiros entre 23 de setembro e 5 de outubro. A pesquisa foi feita simultaneamente em 29 países dos cinco continentes.

Produtos. Os segmentos de vestuário, eletrônicos e entretenimento lideram as buscas dos internautas. Dos consumidores online, 61% adquiriram roupas, calçados e acessórios nos últimos 12 meses, enquanto 57% compraram equipamentos eletrônicos de consumo. Itens físicos de entretenimento e educação, como livros, CDs e DVDs, foram a escolha de 52% dos consumidores.

Em relação ao dispositivo em que foram feitas as compras, 76% dos consumidores brasileiros fizeram as transações por meio de desktops e notebooks. Outros 13% compraram via smartphone e 7% realizaram as transações por meio de tablets.