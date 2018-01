Receita da BlackBerry cai mais que o esperado - Link - Estadão

REUTERS

A BlackBerry informou uma queda maior que a esperada na receita do quarto trimestre nesta sexta-feira, 1, diante da fraqueza das vendas de hardware, fazendo suas ações recuarem 7% em negócios antes da abertura do mercado.

A pioneira da indústria de smartphones divulgou receita de US$ 464 milhões no trimestre, ante US$ 660 milhões um ano antes. Analistas esperavam US$ 563,2 milhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

“A queda na receita com hardware é certamente algo negativo”, disse o analista Brian Colello, da Morningstar. “Gostaríamos de mais detalhes sobre quão perto a BlackBerry está de atingir sua meta de rentabilidade.”

O presidente-executivo, John Chen, disse a analistas que as vendas de smartphones estão abaixo das expectativas da companhia. Isso ocorreu em parte por conta de atrasos em negociações de contratos com operadoras, incluindo a Verizon, sobre seu aparelho Priv, baseado no Android, disse.

A canadense divulgou prejuízo líquido de US$ 238 milhões, ou US$ 0,45 por ação, no quarto trimestre fiscal encerrado em 29 de fevereiro, ante lucro um ano antes de US$ 28 milhões, ou US$ 0,05 por ação.

Excluindo itens extraordinários, a empresa perdeu US$ 0,03 por ação, contra expectativas de analistas de uma perda de US$ 0,10 por ação.

