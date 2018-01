Receita da IBM sofre queda de 4,7% no segundo trimestre deste ano - Link - Estadão

A receita trimestral da IBM ficou abaixo das estimativas da analista, registrando uma queda de 4,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com relatório divulgado pela empresa nesta terça-feira, 18, receita total foi impactada pela fraca demanda em seu negócio de serviços de tecnologia.

De acordo com o balanço, a receita total caiu 4,7% para US$ 19,29 bilhões, marcando a queda mais acentuada da empresa em cinco trimestres -- IBM não registra crescimento nas receitas anuais desde 2011. Em média, os analistas esperavam receita de US$ 19,46 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters.

Parte do motivo para a queda está na desaceleração nos negócios de tecnologia e plataformas de nuvem da empresa, que caíram 5,1% para US$ 8,41 bilhões.Os analistas, em média, esperavam US$ 8,58 bilhões, de acordo com a empresa de análise e dados financeiros FactSet.

Nos últimos anos, a IBM mudou o foco do seus produtos para novas áreas de negócios, como serviços de nuvem, cibersegurança e análise de dados, numa tentativa de reverter a desaceleração de seus negócios de hardware e software. De acordo com o balanço da empresa, estas iniciativas -- chamadas de "imperativos estratégicos" viram um crescimento de 5% na receita do segundo trimestre.

Para especialistas, o crescimento destes novos negócios foi mais lento que os aumentos percentuais de dois dígitos que a companhia havia registrado nos últimos trimestres. Com isso, a empresa norte-americana deve voltar a se preocupar sobre este novo ciclo que a empresa busca, por meio de novos produtos.