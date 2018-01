Receita da Microsoft cai 6;6% no último trimestre - Link - Estadão

Reprodução

A Microsoft registrou queda de 6,6% em sua receita no último trimestre, o primeiro do ano-fiscal de 2016. Entre os motivos do resultado está o dólar forte atingindo as vendas fora dos Estados Unidos, em países com o Brasil, além da fraca demanda no mercado de computadores com a nova versão do sistema operacional Windows.

De acordo com o balanço divulgado pela empresa na última quinta-feira, o resultado líquido subiu para US$ 4,62 bilhões ou US$ 0,57 dólar por ação no primeiro trimestre encerrado em 30 de setembro. No mesmo período do ano passado, o resultado da Microsoft ficou em US$ 4,54 bilhões ou 0,54 dólar por ação.

Durante o período, a Microsoft registrou crescimento de 16% nos dividendos, que ficaram em US$ 0,36, e devolveu US$ 6,9 bilhões para os acionistas, por meio de dividendos e recompra de ações. “Estamos fazendo progressos em nossas três ambições ao entregar inovações que as pessoas amam. Os consumidores estão ficando mais animados com novos dispositivos e Windows 10 conforme nós trazemos todas as experiências em conjunto para ajudar as pessoas”, disse Satya Nadella, CEO da Microsoft, em nota.

O otimismo de Nadella, porém, ainda não se reflete em números. A receita da empresa com a divisão de computação pessoal caiu 17% para US$ 9,4 bilhões. A receita com venda do sistema operacional Windows para fabricantes de computadores caiu 6%, mas teve desempenho um pouco melhor do que o da indústria de PCs como um todo. A receita da empresa com celulares foi a que registrou maior queda, de 54%, em relação ao primeiro trimestre do ano-fiscal de 2015.

Ainda assim, a empresa conseguiu bons resultados com a receita de anúncios do buscador Bing, que cresceu 29%. Um dos motivos, segundo a empresa, é a adoção do Windows 10 nos Estados Unidos, que tem beneficiado a participação de mercado do buscador da Microsoft. A empresa também destacou o número de usuários ativos mensais da Xbox Live, que cresceu 28%, para 39 milhões de pessoas.

A receita da Microsoft com a divisão de produtividade, que inclui a suíte de aplicativos Office, cresceu 3% para US$ 6,3 bilhões. Segundo a empresa, o número de assinantes do Office 365 aumentou para 18,2 milhões em todo o mundo, com 3 milhões adicionados durante o último trimestre.

