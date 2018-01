Receita do Alibaba cresce 32%; mas sente desaceleração chinesa - Link - Estadão

Reuters

Vendas fortes na temporada de Natal ajudaram o gigante do e-commerce Alibaba a bater as previsões de analistas sobre suas receitas no balanço divulgado pela companhia nesta quinta-feira, 28. Segundo o relatório, a empresa viu seu faturamento crescer em 32% no último trimestre de 2015 na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Mesmo assim, a empresa não ficou imune à desaceleração da economia chinesa, que teve o menor crescimento em 25 anos: o crescimento de transações em volume do Alibaba teve seu crescimento anual mais baixo nos últimos três anos, em aumento de 23%, para US$ 147 bilhões.

“A receita foi melhor que o esperado”, disse Gil Luria, analista da Wedbush Securities. “O lado ruim é que o crescimento em volume decepcionou”. Segundo o analista, a venda em volume pode ter sido afetada pelos esforços do Alibaba para limpar seus sites de e-commerce: nos últimos anos, as plataformas de venda da empresa, que incluem o Aliexpress.com, foram inundadas de transações falsas de comerciantes procurando melhorar suas avaliações.

Além disso, a empresa tem tentado substituir a queda no crescimento de volume nas vendas online e busca se expandir em outras áreas, como vídeos online e serviços locais. A empresa espera que o crescimento do número de chineses online a torne menos dependente das receitas com varejo virtual.

