Receitas do Facebook superam estimativas com salto em anúncios em celulares - Link - Estadão

O lucro e a receita do Facebook superaram as estimativas de Wall Street com o balanço trimestral divulgado nesta quarta-feira, 26. De acordo com a empresa, o resultado acima do esperado nos números referentes ao segundo trimestre ocorreu por conta do impulso que a gigante das redes sociais ganhou com o aumento nos anúncios para dispositivos móveis.

O lucro líquido do Facebook, no segundo trimestre deste ano, saltou para US$ 3,89 bilhões, enquanto mesmo período do ano passado registrou lucro de US$ 2,28 bilhões. Enquanto isso, a receita total da empresa comandada por Mark Zuckerberg viu receita aumentar para US$ 9,32 bilhões, num crescimento de 44,8%.Analistas ouvidos pela Thomson Reuters, enquanto isso, esperavam receita de US$ 9,20 bilhões.

A receita de anúncios móveis representou 87% da receita total de publicidade da empresa, de US$ 9,16 bilhões no último trimestre, ante 84% um ano antes. Os analistas, em média, esperavam uma receita total de anúncios de US $ 9,02 bilhões, segundo a empresa de dados e análises FactSet.