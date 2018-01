Resultado financeiro da Snap deve medir temperatura da disputa com Facebook - Link - Estadão

AP Photo/Mark Lennihan A Snap, empresa que é dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, abriu seu capital em março deste ano

O resultado financeiro trimestral da Snap, empresa responsável pelo aplicativo Snapchat, será divulgado nesta quarta-feira, 10. O resultado, além de marcar a história da empresa, deve jogar luz sobre a disputa com Facebook e Twitter, que anunciam novos recursos em vídeo e que se tornam as principais concorrentes em um difícil mercado.

Os investidores já tinham emitido uma mensagem firme de decepção para o Facebook e Twitter quando divulgaram resultados trimestrais positivos após a estreia em bolsa. As ações do Twitter caíram 24% no dia seguinte, enquanto as do Facebook caíram 11%.

A Snap, dona do popular aplicativo de mensagens Snapchat, avalia que uma recepção semelhante do mercado depende do seu crescimento de usuários e se as métricas de engajamento vão atender a expectativa de investidores, enquanto o Facebook copia agressivamente suas mais bem sucedidas funcionalidades.

A ação, que começou a ser negociada em março no maior IPO de tecnologia desde a oferta do Facebook em 2012, saltou 44% em sua estreia, mas desde então caiu 5,5%.

O mercado espera que a Snap anuncie prejuízo trimestral de US$ 0,19, segundo a Thomson Reuters. Analistas esperam que a receita seja de US$ 158 milhões, cerca de quatro vezes os US$ 38,8 milhões de um ano antes, mas cerca de 5% menor que os US$ 165,7 milhões do trimestre anterior.