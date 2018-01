Resultados do Twitter precisam impressionar para acalmar investidores - Link - Estadão

REUTERS

Quando o Twitter divulgar resultados nesta quarta-feira, 10, o balanço terá que impressionar seus investidores para interromper a onda de vendas das ações da empresa que tem preocupado o setor de tecnologia. Nos últimos meses, a rede social apresentou uma séria instabilidade no mercado, recorrendo a mudanças no funcionamento do microblog e intervenções do presidente-executivo da empresa, o norte-americano Jack Dorsey.

De acordo com dados divulgados pelo próprio Twitter, nos últimos 12 meses, as ações da empresa perderam mais de dois terços de seu valor.

Várias ações de companhias de tecnologia com preços elevados viram queda nos últimos dias, depois que uma perspectiva fraca de receitas divulgada pelo LinkedIn e pela empresa de análise de negócios Tableau Software alimentaram as preocupações sobre o crescimento de todo o setor.

“Eu creio que o problema é que no mercado atual qualquer sinal de perspectiva fraca será duramente punido”, disse o analista James Cordwell, da Atlantic Equities.

O Twitter divulgou um crescimento de 11% na base de usuários ativos no terceiro trimestre, para 320 milhões. Este é o crescimento mais lento desde que a companhia abriu capital em 2013. Enquanto isso, o Moments, que destaca os melhores tuítes e conteúdo do Twitter, não conseguiu decolar como o esperado, afirmaram analistas.

O site também está planejando reordenar os tuítes para priorizar aqueles que acredita que mais usuários terão interesse em ver, publicou o BuzzFeed na sexta-feira, 5. Muitos usuários do Twitter criticaram o plano e a hashtag #RIPTwitter ficou entre as mais utilizadas nos Estados Unidos no dia seguinte.

O Twitter tem sido criticado por tentar se parecer mais com o Facebook, que tem crescido a velocidades maiores e divulgou 1,59 bilhão de usuários mensais ativos em janeiro.

Analistas esperam que o Twitter divulgue lucro de US$ 0,12 por ação sob receita de US$ 709,9 milhões, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

