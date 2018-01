Rivais, AMD e Intel se unem para competir contra a Nvidia - Link - Estadão

Intel/AMD O novo chip da Intel e da AMD será voltado para notebooks para fãs de games

As rivais Advanced Micro Devices (AMD) e Intel anunciaram nesta segunda-feira, 6, que vão fazer uma parceria no desenvolvimento de chips para ajudar as duas fabricantes a competir com outra força deste mercado, a Nvidia.

Juntas, as duas empresas vão fazer chips para laptops que usam processadores Intel e unidades gráficas da AMD, que possam ser utilizados por notebooks para fãs de jogos, mas que buscam também aparelhos leves e bastante portáteis.

É a primeira parceria das duas empresas desde os anos 1980.

O mercado recebeu a notícia com entusiasmo: no final da tarde da segunda-feira, as ações da AMD subiam 6,4%, enquanto a Intel avançava 1% e a Nvidia ganhava 0,4%.