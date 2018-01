Rival do Uber, Cabify lança nova versão do aplicativo - Link - Estadão

Um dos principais rivais do Uber no Brasil, o aplicativo de carona paga Cabify anunciou nesta quinta-feira, 9, um reposicionamento global de marca. A empresa mudou o seu visual ao abandonar as cores amarela e preta e adotar o lilás como cor padrão em seu logotipo e serviços. Além disso, a empresa lançou uma nova versão de seu aplicativo.

“Estamos fazendo uma mudança global de posicionamento de marca”, afirma o diretor geral da Cabify no Brasil, Daniel Bedoya. “Estamos reafirmando nossa presença e a confiança nos mercados nos quais estamos presentes.”

Quem usar o aplicativo a partir desta quinta-feira no aplicativo de transporte, poderá notar várias diferenças. “Trabalhamos para deixar a plataforma mais rápida, segura e com menos instabilidades”, afirma Bedoya. “O aplicativo vai continuar com as funcionalidades aprovadas pelos usuários, mas ele ficará ainda mais fácil de usar.”

Nacional. De acordo com a empresa, o Cabify, que está no País há sete meses, registra um crescimento médio de 80% a cada mês em números de usuários ao longo dos últimos sete meses. No total, o app já foi instalado mais de 1 milhão de vezes no Brasil -- a empresa, porém, não informa quantas pessoas efetivamente usam o aplicativo. O serviço tem mais de 100 mil motoristas cadastrados no País.

“Estamos animados com a perspectiva no Brasil”, afirma Bedoya, que está liderando a Cabify desde a chegada no País, em junho de 2016. Segundo ele, o serviço será expandido a partir de março, chegando a Brasília e Curitiba. “Crescemos mais do que era esperado no Brasil. Agora, a gente quer trazer mais confiança para os usuários daqui, que estão conhecendo o aplicativo.”

Um dos aspectos mais sensíveis aos aplicativos de transportes do Brasil é a segurança dos serviços. Para Bedoya, o crescimento do Cabify precisa ser responsável e não pode ultrapassar limites. “Queremos crescer mantendo a qualidade, que é o nosso grande diferencial no Brasil”, disse o diretor geral. “Segurança é nossa prioridade em qualquer momento da operação. A gente não quer que isso seja perdido.”