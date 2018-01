Rival do Uber, Cabify prepara início de operações no Rio de Janeiro - Link - Estadão

O Cabify, empresa espanhola de transportes urbanos via aplicativo, pretende iniciar suas operações no Rio de Janeiro ainda em agosto, em meio ao furor dos Jogos Olímpicos e barreiras de regulamentação na capital fluminense.

O lançamento dos serviços da empresa na cidade, que opera em São Paulo desde junho, já estava sendo planejado, de acordo com o diretor de operações do Cabify Brasil, Daniel Velazco-Bedoya, e coincidiu com a realização da Olimpíada.

Mas esse tipo de transporte ainda não foi regulamentado na cidade. O Uber, maior rival da empresa, atua através de liminar judicial no Rio, caminho que também deve ser seguido pelo Cabify caso haja oposição da prefeitura, disse Velazco-Bedoya.

Para a Cabify, existe uma incoerência entre as leis federais e municipais, o que permitiria a operação da empresa na cidade.

"O caráter da legislação municipal bate com a federal, tem um problema de jurisdição. Baseado nisso, a gente tem confiança de entrar no mercado carioca, inclusive com o nosso time legal apresentando uma liminar", afirmou.

10 melhores aplicativos de transporte e de caronas











Foto: Reuters Por meio do Uber, o usuário solicita um carro com motorista particular que vem buscá-lo. O valor da corrida é pré-calculado e ao embarcar o preço é debitado automaticamente no cartão de crédito. O aplicativo gratuito está disponível para todos os sistemas operacionais. Foto: Divulgação Com a maior frota de taxistas, o aplicativo 99 faz o pedido de viagem para os cinco táxis ou carros vazios nas proximidades do usuário e escolhe o que estiver mais próximo. É possível acompanhar o trajeto do veículo em tempo real e ver detalhes sobre o motorista. O app está disponível de graça para todos os sistemas operacionais. Foto: Divulgação O Easy Taxi também é um aplicativo que permite ao usuário pedir um táxi que esteja por perto para vir buscá-lo. Ao final da corrida é possível avaliar o serviço. O aplicativo é gratuito e está disponível em todos os sistemas operacionais. Foto: Divulgação O Wappa é voltado para corrida corporativas. A companhia determina cotas de utilização de táxi para cada funcionário e cadastra os principais trajetos e horários. O funcionário não paga pela viagem. A Wappa cobra da empresa e depois repassa o dinheiro aos motoristas. A aplicativo é gratuito e está disponível em todos os sistemas operacionais. Foto: Divulgação O Moovit é uma plataforma social e colaborativa que monitora dados de linhas de ônibus, trem e de metrô e apresenta para os usuários os melhores trajetos via transporte público. A aplicativo ainda oferece alerta e notificações para informar sobre mudanças no trajeto de ônibus. Ele está presente de graça em todos os sistemas operacionais. Foto: Divulgação Por enquanto disponível apenas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o Trafi recomenda trajetos de transporte público com opções de rotas mais rápidas e com menos caminhada. Ele oferece trajetos para bicicletas, indicando estações de aluguel. É possível utilizar o serviço, que é gratuito, em smartphones Android e iOS e também pelo navegador. Foto: Divulgação Disponível para a cidade de São Paulo, o Cadê o ônibus? mostra em uma mapa a localização em tempo real dos ônibus de determinada linha e seu trajeto. Ele também apresenta quais linhas param em um determinado ponto de ônibus. O aplicativo é gratuito com publicidade e funciona nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone Foto: Divulgação O Rome2Rio organiza informações de transporte do mundo inteiro. Ideal para quem quer programar uma longa viagem, ele mostra opções de trajeto de carro, avião, ônibus, trem e barco. Além disso, a plataforma calcula uma média de quanto será gasto com a viagem. O serviço está disponível na web e em um aplicativo gratuito para iOS. Foto: CLAYTON DE SOUZA/ESTADAO O aplicativo da BlaBlaCar conecta quem procura viajar e quem tem espaço livre no carro para dividir os custos da viagem. Como o propósito não é que condutores lucrem com as corridas, o serviço estabelece um preço máximo para ser cobrado por passageiro. O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS. Também é possível acessá-lo pelo navegador. Foto: Divulgação O WillGo, que vai chegar ao Brasil em abril, tem um modelo parecido com o do Uber, mas permite que o usuário escolha carros pequenos, sedans comuns, blindados e até mesmo motos, para entrega de documentos e objetos pequenos. O aplicativo será gratuito e estará disponível para Android e iOS.

Velazco-Bedoya afirmou também que o Cabify está em contato com autoridades municipais, em um esforço para que haja regulamentação dos serviços de transporte na cidade.

Enquanto isso, iniciou preparativos para o lançamento e anunciou que cerca de 5 mil candidatos se inscreveram para trabalhar como motoristas no Rio de Janeiro, mas ainda devem passar por processo de seleção.

Representantes da prefeitura do Rio de Janeiro não puderam ser encontrados para comentar o assunto.

Crescimento. Além da chegada ao Rio de Janeiro, a empresa prevê início das operações em Porto Alegre e Belo Horizonte nas próximas semanas. Na capital gaúcha, motoristas já passam por processo seletivo, informou Velazco-Bedoya.

Embora não divulgue informações sobre número de motoristas trabalhando no país, Velazco-Bedoya diz que os projetos de expansão estão evoluindo.