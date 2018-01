Rival do Uber, Lyft é avaliado em US$ 7,5 bilhões após investimento - Link - Estadão

Lucy Nicholson/Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

O aplicativo de transportes Lyft, um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos, completou nesta semana uma nova rodada de investimentos, na qual captou cerca de US$ 500 milhões. Segundo uma fonte próxima ao assunto, a empresa chegou à avaliação de US$ 7,5 bi após a rodada de aportes.

Fundada em São Francisco em 2012, a companhia já captou US$ 2,5 bilhões em toda a sua história. Em sua última rodada de investimentos, feita em dezembro de 2015, o Lyft tinha alcançado o valor de mercado de US$ 5,5 bilhões.

Entre seus investidores, estão empresas como a General Motors e os fundos de investimento Icahn Enterprises e Andreessen Horowitz, além da japonesa Rakuten, que recentemente fez seu segundo aporte no aplicativo de transportes espanhol Cabify, presente no Brasil.