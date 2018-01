Rival do Uber, Lyft quer levantar US$500 mi em nova rodada de financiamento - Link - Estadão

Lucy Nicholson/Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

Um dos principais concorrentes do Uber nos Estados Unidos, o aplicativo de transportes Lyft está em negociação com seus investidores para abrir uma nova rodada de financiamento. Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a expectativa da empresa é de captar cerca de US$ 500 milhões.

Caso a empresa consiga tal aporte, sua avaliação de mercado poderia saltar para algo entre US$ 6 bilhões e US$ 7 bilhões, de acordo com a fonte. Uma porta-voz da Lyft se recusou a comentar o assunto.

Os esforços de captação da Lyft se prolongam há meses, e a empresa reteve a Qatalyst Partners, em parte para assisti-la a levantar recursos, segundo outras fontes com conhecimento do assunto.

Hoje, suas principais rivais no mercado global são, além do Uber, o chinês Didi Chuxing. As duas empresas, porém, já levantaram tanto capital que as opções da Lyft para encontrar novos investidores são hoje limitadas. Hoje, a Lyft já captou US$ 2 bilhões em suas rodadas de investimento até aqui. Entre seus investidores, a empresa tem a General Motors, a Rakutem, o fundo Andreessen Horowitz e a própria Didi.

O Uber está avaliado em cerca de US$ 70 bilhões, e a Didi, em quase US$ 35 bilhões, depois da fusão das operações do Uber na China em agosto.