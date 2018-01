Rival do WhatsApp deve abrir capital em julho - Link - Estadão

Reuters Aplicativo famoso pela grande quantidade de stickers (aqueles emoticons maiores e com movimento). É popular no Japão, mas tem versão brasileira. Faz ligações dentro do app e está disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Nokia Asha e Firefox OS.

A companhia japonesa Line, responsável pelo aplicativo de mensagens homônimo, anunciou ontem que planeja abrir capital nas bolsas de Tóquio e de Nova York em julho. A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) deverá avaliar a empresa asiática em US$ 5,5 bilhões.

Com sede em Tóquio, a Line disse que pretende levantar 112,7 bilhões de ienes (valor equivalente a US$ 1,05 bilhão de dólares), no que provavelmente será a maior abertura de capital do Japão em 2016.

Controlada pelo grupo sul-coreano Naver, a Line pretende utilizar os recursos para expansão doméstica e internacional, em um momento em que o crescimento em seu número de usuários ficou mais lento.

Hoje, o Line tem 218,4 milhões de usuários em todo o mundo – bem atrás do total de 1 bilhão de usuários do WhatsApp e dos 900 milhões do Facebook Messenger. “A Line é bem reconhecida, então suas ações serão populares”, disse o estrategista do Japan Asia Securities Group, Mitsuo Shimizu. “Mas, como companhia, ela passou de seu pico, então não vai crescer rápido de agora em diante.”

A listagem das ações da Line marca a próxima fase de uma companhia cujo destino mudou após o terremoto e tsunami devastadores, que atingiram o Japão em março de 2011. As consequências caóticas do desastre motivaram a companhia a lançar o aplicativo de mensagens NHN Japan para auxiliar as comunicações.

Desde então, a empresa atualizou sua marca e abriu novos mercados. Seu aplicativo gratuito gera receita pela venda de adesivos virtuais e códigos para jogos. /REUTERS