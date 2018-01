Rússia bloqueia aplicativo chinês de conversas WeChat - Link - Estadão

REUTERS/Siphiwe Sibeko/Illustration O WeChat foi bloqueado na Rússia

O órgão fiscalizador de telecomunicações da Rússia bloqueou o WeChat, aplicativo chinês de conversas e que, desde o seu lançamento em 2011, tornou-se a plataforma de mídia social móvel mais popular da China. De acordo com informações publicadas neste sábado, 8, o acesso ao app foi restringido desde 4 de maio e, até o momento, não pode ser utilizado por cidadãos russos ou por pessoas que estejam no país.

Segundo a imprensa russa, o órgão regulador Roskomnadzor, que não estava imediatamente disponível para comentários neste sábado, disse que o acesso foi restringido após o WeChat se recusar a fornecer informações de contato para o registro do regulador.

A Tencent disse à Reuters que estava verificando o status do WeChat na Rússia e que estava em diálogo com as autoridades competentes.

Sanções são estipuladas na Rússia para "organizadores de distribuição de informação na internet" que falharem em cumprir com a legislação russa de informação, tecnologias da informação e segurança da informação.