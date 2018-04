Dado Ruvic/Reuters Telegram é o nono aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no mundo

A Rússia disse que começou a bloquear o acesso ao serviço de mensagens do Telegram nesta segunda-feira, 16. O governo já havia dito que faria o bloqueio como forma de retaliação à empresa de tecnologia, que se negou a dar acesso ao governo russo às mensagens trocadas por usuários no aplicativo.

O órgão de fiscalização russo disse em um comunicado publicado em seu site que notificou todas as operadoras de telecomunicação do país sobre o bloqueio do acesso ao Telegram dentro da Rússia. O aplicativo, criado por um russo, tem mais de 200 milhões de usuários globais com forte presença na Rússia e no Oriente Médio.

A agência de notícias Interfax disse que uma fonte do órgão anunciou que seriam necessárias várias horas para concluir a operação de bloqueio. Em Moscou, por exemplo, o aplicativo funcionava normalmente nesta segunda-feira.

Determinação. A suspensão do aplicativo se deu após o Telegram negar o pedido do governo russo de ter acesso a algumas mensagens trocadas pela plataforma. O governo alegou que os dados eram importantes para a segurança do país e proteção contra ataques terroristas, mas a empresa se posicionou contrário à quebra de privacidade dos usuários.

O aplicativo é popular entre jornalistas e membros da oposição política da Rússia, mas também era usado pelo governo como canal de comunicação com repórteres para organizar teleconferências com o porta-voz de Vladimir Putin.

O Telegram foi fundado em por Pavel Durov, pioneiro das mídias sociais na Rússia, que deixou o país em 2014. Desde então, o executivo tem sido um crítico às políticas do governo sobre a liberdade na internet.