Reuters/Lucas Jackson Demanda. Spotify chegou a alcançar US$ 33 bilhões em valor de mercado ao longo de seu primeiro dia na bolsa

O serviço de streaming de música Spotify protagonizou uma forte estreia na bolsa de valores de Nova York (NYSE) nesta terça-feira, 3, apesar de apostar num modelo incomum de oferta de ações, a chamada oferta pública direta de ações (DPO, na sigla em inglês). A empresa chegou a superar os US$ 33 bilhões em valor de mercado ao longo do dia, quando a demanda pelas ações disparou.

Contudo, os papéis fecharam o pregão cotados a US$ 149,01, alta de 12,89% em relação ao preço inicial fixado em US$ 132. A empresa está agora avaliada em US$ 26,5 bilhões. Trata-se de uma das dez maiores aberturas de capital de tecnologia da história, atrás de empresas como Google, Facebook e Alibaba.

Nada mal para o Spotify, empresa sueca fundada por Martin Lorentzon e Daniel Ek, que se mantém à frente do serviço até hoje como seu presidente executivo. Nos primeiros anos da companhia, quando havia poucos funcionários, ele costumava compará-la à Apple ou ao Google. Mesmo com a indústria da música em colapso, os empreendedores lançaram uma plataforma que tentava “imitar” a experiência de baixar música pirata da internet, ao mesmo tempo em que criavam um modelo de negócio legal, com o pagamento de royalties aos artistas. Agora, pouco mais de uma década depois, a empresa é a líder nesse mercado emergente.

Com a abertura de capital, o Spotify chegou a uma nova fase. A empresa, no entanto, evitou o “circo” dos IPOs de tecnologia, optando por oferecer diretamente as ações na Bolsa. Ela “pulou” o processo prévio de leilão pelo preço das ações e a preparação com bancos de investimento. Foi a primeira vez que uma operação como essa ocorreu na bolsa de Nova York.

Desafios. A história até aqui é bonita, mas o futuro do Spotify ainda é nebuloso. Apesar de ser considerado pioneiro, o serviço de streaming mantido pela empresa nunca deu lucro – em 2017, o prejuízo da empresa ficou em US$ 1,5 bilhão. Com estreia na bolsa, a empresa pode ser perseguida pelos investidores. Além disso, seus movimentos são seguidos de perto pelas gigantes Apple e Google, que agora mantêm suas próprias plataformas de streaming e avançam com velocidade. A relação com a indústria de música continua complicada, apesar de o Spotify ter ajudado a recuperar o setor.

De acordo com a RIAA, principal associação do segmento de música dos EUA, a receita do setor – que inclui vendas de CDs, downloads e assinaturas de serviços como o Spotify – voltou a crescer em 2017, chegando a US$ 8,7 bilhões, após 15 anos de queda. O streaming representa 65% do total.

“Isso tudo funcionou porque nós reconhecemos o comportamento dos consumidores”, afirmou Ek, durante uma apresentação a investidores. “Os fãs queriam ter acesso a todas as músicas do mundo, imediatamente. O que fizemos foi construir uma experiência melhor.”