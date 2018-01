Samsung é líder no mercado de realidade virtual, diz IDC - Link - Estadão

REUTERS/Brendan McDermid Os óculos de realidade virtual Gear VR, da Samsung, funcionam com auxílio de um celular

A sul-coreana Samsung foi líder do mercado de realidade virtual e aumentada no 1º trimestre de 2017: segundo dados da consultoria IDC, a empresa teve 21,5% das vendas no período, com cerca de 490 mil unidades comercializadas. É a primeira vez que a IDC divulga dados de vendas trimestrais de dispositivos de realidade virtual e aumentada, bem como a fatia de cada empresa no mercado.

Aumentada. Bastante incipiente, o mercado de dispositivos de realidade aumentada teve crescimento de 77,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2016, com 38 mil unidades vendidas em todo o mundo.

Usada em jogos como Pokémon Go, a tecnologia precisa ainda amadurecer para ganhar espaço, dizem analistas. “Muitos consumidores ainda precisam ter a primeira experiência com a tecnologia pelas telas de seus celulares”, disse Tom Mainelli, vice-presidente de pesquisas da IDC.

A sul-coreana Samsung foi líder do mercado de realidade virtual e aumentada no 1º trimestre de 2017: segundo dados da consultoria IDC, a empresa teve 21,5% das vendas no período, com cerca de 490 mil unidades comercializadas. É a primeira vez que a IDC divulga dados de vendas trimestrais de dispositivos de realidade virtual e aumentada, bem como a fatia de cada empresa no mercado.

Aumentada. Bastante incipiente, o mercado de dispositivos de realidade aumentada teve crescimento de 77,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2016, com 38 mil unidades vendidas em todo o mundo.

Usada em jogos como Pokémon Go, a tecnologia precisa ainda amadurecer para ganhar espaço, dizem analistas. “Muitos consumidores ainda precisam ter a primeira experiência com a tecnologia pelas telas de seus celulares”, disse Tom Mainelli, vice-presidente de pesquisas da IDC.