Samsung espera 'volta por cima' com resultados do 2º trimestre - Link - Estadão

REUTERS/Brendan McDermid Recorde no lucro é impulsionado por aumento de preços de chips de memória

A Samsung divulgou nesta sexta-feira, 7, as previsões para o resultado financeiro da empresa entre abril e junho de 2017 – e a expectativa é boa: segundo a empresa, o lucro no 2º trimestre deste ano pode crescer 72% na comparação com o ano passado, chegando a US$ 12,11 bilhões.

O resultado, diz a Samsung, está sendo impulsionado pela alta nos preços de chips de memória, uma das principais unidades da empresa. Na última terça-feira, a Samsung disse que vai investir US$ 18,6 bilhões para ampliar sua liderança no setor, bem como na fabricação de telas de próxima geração.

Os números finais deverão ser divulgados apenas no final deste mês. No entanto, eles mostram uma boa recuperação para a empresa depois da crise de credibilidade que a Samsung teve no final do ano passado, quando teve de retirar do mercado o smartphone Galaxy Note 7, após casos de incêndio e explosões.

Para o final de agosto, a Samsung pretende lançar o Galaxy Note 8, uma nova versão da linha de aparelhos premium, contrariando a teoria de que, após o fracasso do Note 7, a empresa descontinuaria o modelo.

No resultado financeiro do 2º trimestre, será possível entender como a Samsung prevê as vendas do Galaxy Note 8 – e compreender as estimativas da empresa para a comercialização do aparelho após o problema do ano passado.