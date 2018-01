Samsung investe em realidade virtual com nova câmera e controle com sensor de gestos - Link - Estadão

Samsung Novo modelo de câmera de realidade virtual cabe na palma da mão e ainda não tem preço nem data de lançamento definidos

A Samsung fez um grande evento de anúncios nesta quarta-feira, 29, em Nova York. O principal destaque do dia foi o Galaxy S8, novo smartphone premium da empresa, mas também houve espaço para anúncios na realidade virtual – área na qual a empresa tem produtos como os óculos de realidade virtual Gear VR e a câmera de vídeo em 360 graus Gear 360.

Nesta quarta-feira, 29, a empresa apresentou uma nova versão de sua câmera Gear 360, cuja primeira versão tinha sido anunciada em fevereiro de 2016, durante a Mobile World Congress, feira de tecnologia em Barcelona.

Agora, a nova câmera da Samsung ficou menor, cabendo na palma da mão, e é capaz de filmar vídeos em 360 graus com resolução Ultra HD (4K), bem como tirar fotos de 15 megapixels. Nos Estados Unidos, a câmera ainda não tem preço definido, e deve chegar apenas ao mercado no terceiro trimestre. A expectativa é que ela seja mais barata do que sua antecessora, que custa US$ 349 nos EUA atualmente.

Samsung Nova versão dos óculos de realidade virtual da Samsung quase não tem modificações, mas ganhou controle capaz de identificar movimentos

O dispositivo também ganhou maior compatibilidade: antes, só funcionava integrado a aparelhos da Samsung. Agora, poderá ser sincronizado com outros smartphones Android e até mesmo versões recentes do iPhone. Além disso, a empresa apresentou uma nova versão do Gear VR, seus óculos de realidade virtual – além da nova cor, cinza, o aparelho também ganhou uma remodelação para acomodar o novo formato do Galaxy S8 e do S8 Plus.

A principal novidade, no entanto, é a criação de um controle manual para os óculos, capaz de rastrear movimentos. A nova versão do Gear VR será vendida nos Estados Unidos por US$ 129 – US$ 30 a mais que a versão anterior do dispositivo, desenvolvido em parceria com a Oculus, do Facebook. O novo controle também pode ser comprado separadamente nos EUA por US$ 39, para quem já tem a versão antiga do aparelho.