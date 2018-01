Samsung irá investir US$ 1,2 bilhão no setor de 'internet das coisas' - Link - Estadão

Leia mais

Maior fabricante de smartphones do mundo, a Samsung afirmou nesta terça-feira, 21, que planeja investir cerca de US$ 1,2 bilhão no setor de internet das coisas, nos Estados Unidos, ao longo dos próximos quatro anos.

Por meio de comunicado, a Samsung disse que vai fazer os investimentos por meio de seus braços do Vale do Silício, como a Samsung Global Innovation Center. A ideia é desenvolver tecnologias relevantes e reforçar a cooperação com startups. A empresa não deu mais detalhes sobre seus planos.

As principais empresas de tecnologia ao redor do mundo estão olhando, cada vez mais, para o setor de internet das coisas, já que esta área pode se tornar uma nova e importante fonte de receita.