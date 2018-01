Samsung pagará US$ 548 mi por violar patentes da Apple - Link - Estadão

Reuters

A Samsung terá que pagar US$ 548 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) em indenização à Apple por violação de patentes. O acordo foi revelado ontem em documentos apresentados por ambas as empresas a um tribunal da Califórnia. Ele é parte de um processo que se arrasta há mais de cinco anos, depois que a Apple acusou a Samsung de copiar recursos das primeiras versões do iPhone ao lançar smartphones da linha Galaxy.

Entre os pontos que fazem parte da disputa judicial está o zoom de imagens no smartphone: a Apple detém a patente do recurso que permite o usuário toque duas vezes em sequência na tela ou faça o movimento de pinça, que foram incorporados no sistema Android, adotado pela Samsung.

Com o acordo, a Samsung tem até 14 de dezembro para pagar a indenização. Contudo, isso não coloca fim à disputa. O valor é parte de uma indenização maior, determinada por um júri no Tribunal Distrital da Califórnia, em 2012. Inicialmente, a Apple pedia uma reparação no valor de US$ 2,5 bilhões, mas a corte reduziu este total para US$ 930 milhões. Após apelação da Samsung, o processo foi dividido em duas partes: US$ 548 milhões por quebra de patentes e US$ 352 milhões pela semelhança de design dos smartphones. Em 2016, um tribunal dos Estados Unidos ainda vai decidir se a fabricante do iPhone deve receber a outra parte da indenização.

Embora tenha concordado em pagar a primeira parte do acordo, a Samsung declarou que se reservaria ao direito de obter reembolso da Apple se houvesse inversão do resultado do julgamento ou em caso de arquivamento pela Suprema Corte norte-americana.

Rivais. A Apple e a Samsung não se enfrentam apenas nos tribunais. As duas empresas disputam a atenção dos consumidores no mercado global de smartphones, que chegou a quase 353 milhões de unidades vendidas no terceiro trimestre de 2015, segundo o Gartner.