Samsung Pay começa a ser testado no Brasil - Link - Estadão

A Samsung disse que iniciou nesta segunda-feira, 20, os testes no Brasil com o Samsung Pay, seu serviço de pagamento que utiliza o smartphone em vez dos tradicionais cartões de plástico. A empresa selecionou um grupo de pessoas para experimentar o Samsung Pay em diferentes locais, como as lojas da Samsung, supermercados, grandes lojas, postos de gasolina e restautantes.

Por meio do aplicativo Samsung Pay, o usuário pode cadastrar os números dos cartões de débito e crédito que serão usados para fazer os pagamentos por meio de duas tecnologias: a NFC (comunicação por proximidade, na sigla em inglês) e MST (transmissão magnética segura).

A tecnologia NFC permite efetivar um pagamento aproximando o smartphone de um terminal compatível, já a MST faz com que o aparelho simule um cartão magnético, o que torna possível fazer transações a partir de leitores de cartões mais antigos. A autorização da transação é feita a partir de biometria.

Para utilizar o Samsung Pay, é necessário que o aparelho venha com a tecnologia NFC. Atualmente, os aparelhos compatíveis com o serviço são: o Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+, Galaxy A5 e A7 (2016), Galaxy S7 e o Galaxy S7 edge.

A empresa aposta que os serviços de pagamento podem ser um diferencial de seus dispositivos e um nova fonte de receitas caso consiga convencer os usuários a pagar um pouco a mais pela conveniência. O serviço, que já está disponível na Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Espanha, Cingapura e Austrália, deve chegar ao consumidor brasileiro em breve.