Samsung planeja investir US$ 18,6 bilhões para ampliar liderança em chips - Link - Estadão

Kim Hong-Ji/Reuters Logo da Samsung, fabricante sul-coreana

A Samsung disse na terça-feira, 4, que vai investir pelo menos US$ 18,6 bilhões na Coreia do Sul para ampliar sua liderança em chips de memória e telas de smartphones da próxima geração, em um plano que promete criar quase meio milhão de empregos.

O investimento ressalta a determinação da Samsung de ampliar sua liderança em chips de memória, negócio que deve impulsionar a terceira empresa mais valiosa da Ásia a obter lucro recorde este ano. A Samsung rotineiramente investe mais de US$ 10 bilhões em chips anualmente, ajudando-a a se manter à frente das concorrentes, como a coreana SK Hynix e a japonesa Toshiba.

O anúncio segue aos repetidos pedidos do novo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para que as grandes empresas invistam mais internamente como parte de uma agenda mais ampla de criação de emprego. A Samsung disse que seu plano poderia abrir até 440 mil postos de trabalho até 2021.

O enorme investimento também deve aliviar os temores dos acionistas de que grandes decisões estão sendo adiadas na ausência do vice-presidente do conselho Jay Y. Lee. O líder do Samsung Group está sendo julgado sob a acusação de ter subornado a ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye por favores políticos.

"A Samsung está sendo mais agressiva nos investimentos domésticos por causa do clima atual (político)", disse Park Ju-gun, diretor da empresa de análise corporativa CEO Score.

A empresa também precisa mostrar iniciativa no mercado doméstico depois de anunciar uma fábrica de US$ 380 milhões nos Estados Unidos, disse Park.