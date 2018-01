Samsung vai revelar causa da falha do Galaxy Note 7 nas próximas semanas - Link - Estadão

AFP Após fracasso no recall, Samsung decidiu suspender a produção do smartphone

Após descontinuar a produção do Galaxy Note 7, a Samsung disse nesta quinta-feira, 13, que irá revelar as causas da falha no aparelho "ao longo das próximas semanas". Um porta-voz da empresa disse ao site de tecnologia Business Insider que a companhia sul-coreana está investigando as explosões e que um relatório deverá ser divulgado pela empresa, explicando os motivos para celulares considerados seguros também superaquecerem.

"Os smartphones para substituição têm baterias de um fornecedor diferente dos aparelhos originais", disse o porta-voz da empresa ao Business Insider. "Atualmente, nós e stamos fazendo uma investigação completa, e seria prematuro especular sobre os resultados. Mas iremos compartilhar mais informações nas próximas semanas."

Após superaquecimento de aparelhos considerados seguros, analistas e especialistas questionaram se a culpa das falhas no Note 7 seria da bateria, como alegado em setembro, no início do recall.Em entrevista ao jornal The New York Times, o especialista em baterias e ex-diretor do Centro para Baterias Avançadas no Korea Electronics Technology Institute, Park Chul-wan, disse que o diagnóstico foi prematuro. "O problema parece ser muito mais complexo", disse. "O Note 7 tinha muito mais recursos e era muito mais complexo do que qualquer outro telefone já fabricado."

Caos. Nos últimos dias, a Samsung começou a distribuir caixas à prova de explosão para recall do Note 7. O kit para recall do aparelho inclui instruções muito específicas, uma caixa de isolamento térmico e até mesmo um conjunto de luvas para manusear o smartphone.

No rótulo da caixa, há um aviso de que a caixa deve ser usada, especificamente, para baterias danificadas e, principalmente, que é não é permitido transportar o celular em aviões.