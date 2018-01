Sem engenheiros; startup de motos elétricas encerra operações - Link - Estadão

Divulgação

O recrutamento agressivo de especialistas automobilísticos pela Apple, enquanto a empresa estuda montar carros, deixou para trás uma promissora, embora financeiramente problemática, startup de motocicletas.

A Mission Motors, cujas elegantes bicicletas eletrônicas atraíram comparações aos carros da Tesla, encerrou operações em maio, após perder alguns de seus maiores talentos de engenharia para a Apple, de acordo com fontes próximas à Mission.

Embora nunca tenha abertamente reconhecido que está procurando construir um carro elétrico, a Apple recrutou dezenas de especialistas em automóveis, muitos vindo de montadoras como Ford ou Mercedes-Benz, que diminuíram departamentos.

Com as gigantes de tecnologia disputando para definir o futuro do transporte pessoal, acenando salários elevados e um futuro mais seguro, as deserções podem ser devastadoras para as startups, disseram membros da indústria.

Pessoas próximas à Mission Motors disseram que chegou a um ponto sem retorno no último outono, quando as partidas para a Apple e outras companhias aceleraram, após uma longa luta para encontrar financiamentos e um modelo de negócios sadio.

“A Mission tinha um ótimo grupo de engenheiros, principalmente especialistas em direção eletrônica”, disse o ex-presidente executivo da empresa Derek Kaufman. “A Apple sabia disso – eles queriam, foram e pegaram.”

Um porta-voz da Apple não quis comentar a reportagem.

