Dois senadores democratas propuseram nesta terça-feira, 10, um novo projeto de lei para impedir que o Facebook e outros sites compartilhem ou vendam informações sensível sobre os usuários sem o consentimento deles, informou o site de tecnologia Ars Technica.

O projeto de lei protegeria informações como dados de navegação na internet, histórico de uso de aplicações, mensagens privadas e outros dados pessoais sensíveis, como informações financeiras ou de saúde.

"A avalanche de violações de privacidade pelo Facebook e outras empresas de internet chegou a um ponto crítico e nós precisamos de legislação que transforme o consenso em lei", afirmou o senador Ed Markey, em comunicado. Markey se juntou ao senador democrata Richard Blumenthal para propor o Consent Act.

O anúncio ocorre no mesmo dia em que Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, passou mais de cinco horas depondo em reunião com dois comitês do Senado americano. A oitiva foi requisitada pelos senadores depois da revelação do uso ilícito de dados de mais de 87 milhões de usuários -- a maioria americanos -- pela empresa de inteligência Cambridge Analytica.