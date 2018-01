Série no YouTube mostra como é o trabalho no Google - Link - Estadão

Reprodução

O 20% Project é um daqueles benefícios curiosos e diferentes oferecidos pelo Google aos funcionários da empresa. Com ele, empregados podem usar 20% do total do expediente para fazer o que bem entender. Nat e Lo, duas funcionárias, decidiram inovar com o tempo disponibilizado mostrando todos os bastidores da empresa. O resultado é o canal Nat & Lo’s 20% Project.

Nele, as duas entrevistam empregados de diversos setores, mostram o funcionamento das ferramentas do Google e como é a organização das pessoas ali dentro. Tudo realizado, obviamente, durante os 20% de tempo livre no expediente. No vídeo abaixo, as duas explicam, em inglês, o funcionamento da série:

Há duas semanas no ar, o canal já conta com dois episódios lançados. O primeiro é sobre os Trekkers do Google Street View: pessoas que andam com a câmera da ferramenta para capturar imagens de locais de difícil acesso ou onde não é possível chegar com o carro.

No segundo vídeo, as duas funcionárias visitam o Google X, uma oficina de projetos e protótipos da empresa, como o carro que dirige sozinho e o Wi-Fi por balões.