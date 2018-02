Yuya Shino/File Photo/Reuters Serviço de pagamento móvel da Apple chegará ao Brasil em 2018

A Apple anunciou que vai, finalmente, lançar seu serviço de pagamento móvel no Brasil, o Apple Pay, nos próximos meses. A informação foi revelada pelo presidente executivo da companhia, Tim Cook, nesta quinta-feira, 1º, durante conferência de resultados após a divulgação de que a Apple alcançou receita e lucro recorde no primeiro trimestre do ano fiscal de 2018.

Procurada pelo Estado, a assessoria de imprensa da Apple no Brasil não detalhou quando será o lançamento, mas afirmou que detalhes serão revelados pela empresa em breve.

O Apple Pay é o serviço da fabricante do iPhone que permite que o usuário armazene seus cartões de crédito e débito virtualmente, como se fosse uma carteira virtual. O serviço também permite que os usuários façam transferências de dinheiro por meio do serviço de mensagens instantâneas iMessage. Nos Estados Unidos, o serviço já é oferecido por 50% das lojas.

O Apple Pay está disponível para usuários de iPhones com sistema operacional iOS na versão 6 ou superior e também em todos os iPads que possuem sensor de digitais. O serviço também funciona no MacBook Pro com TouchBar e no Apple Watch. Atualmente, o serviço está disponível em 25 países.

Concorrência. No Brasil, outras empresas oferecem sistemas de pagamento com o celular semelhantes. A Samsung foi a primeira a oferecer o serviço por aqui, com o Samsung Pay. O serviço começou a operar por aqui em julho de 2016. Depois, o gigante das buscas Google também anunciou sua versão da "carteira digital". O Android Pay começou a operar no País em novembro de 2017.