Site da Anatel sai do ar após ataques de hackers - Link - Estadão

André Dusek/Estadão

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou nesta sexta-feira, 22, que seu site está sofrendo ataques de hackers há dois dias, gerando interrupção no acesso, em meio à polêmica sobre a limitação do consumo de internet fixa no País. A invasão foi feita após as declarações polêmicas de João Rezende, presidente da entidade, nesta semana, dizendo que a “era da internet ilimitada” chegou ao fim no País.

“O site está realmente com problemas desde quarta-feira, 20. A agência está agindo o mais rápido possível para normalizar o funcionamento”, informou a Anatel, sem estimar um prazo para o restabelecimento do acesso ao site.

O Estado tentou acessar a página da agência no final da tarde desta sexta-feira, mas o site continuava fora do ar. Segundo a assessoria de imprensa da Anatel, os problemas se limitam ao acesso ao site.

A Agência tem sido alvo de críticas de usuários e ativistas após o anúncio nesta semana de medidas que permitem que operadoras de banda larga fixa possam reduzir a velocidade ou interromper o serviço a clientes que ultrapassarem limites impostos pelas operadoras de volume de transferência de dados, a chamada franquia.

Na quarta-feira, o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), anunciou que pediu à consultoria da Casa uma nota técnica sobre a possibilidade de uma resolução que derrube portaria da Anatel sobre a permissão de execução do limite de franquias de dados na banda larga fixa. / COM REUTERS