Bruno Capelas/Estadão Site de compartilhamento de fotos estava no limbo desde que foi parar nas mãos da Verizon

O site de compartilhamento de imagens Flickr pode ganhar uma nova vida em breve. Nessa sexta-feira, 20, o serviço foi adquirido pela startup americana SmugMug, especializada no compartilhamento e armazenamento de imagens. Os termos da transação, adiantada pelo jornal USA Today, não foram revelados, mas a nova dona da plataforma pretende revitalizar o serviço, deixado de escanteio há alguns anos.

"O Flickr tem uma comunidade incrível cheia de fotógrafos apaixonados. Ele passou por altos e baixos e faz parte do tecido nuclear da internet", disse Don McAskill, presidente executivo da SmugMug.

Fundado em 2004, o Flickr foi comprado em 2005 pelo Yahoo por US$ 35 milhões. Nos últimos meses, o serviço tinha futuro incerto – desde que o Yahoo vendeu sua divisão de negócios de internet para a operadora americana Verizon por US$ 4,5 bilhões, nada mudou na plataforma.

O serviço, que era majoritariamente gratuito e com anúncios, teve um papel central na expansão da importância da fotografia na internet, muito antes da criação do Instagram. hoje, a empresa diz ter 75 milhões de fotógrafos registrados e mais de 100 milhões de usuários únicos.

É possível também assinar o Flickr por US$ 6 ao mês ou US$ 50 por ano – ao USA Today, McAskill disse não saber se fará alterações no modelo de negócios da empresa. Antes disso, ele quer coletar ideias de usuários e empregados antes de promover mudanças drásticas na empresa.