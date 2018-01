Skype lança ferramenta para transferência de dinheiro via PayPal - Link - Estadão

Dado Ruvic/Reuters Skype está lançando novos serviços para seu aplicativo de mensagens

O Skype anunciou nesta quarta-feira, 2, que agora os seus usuários podem realizar transferências de dinheiro para contatos do app, sem precisar sair de uma conversa. A novidade é fruto de uma parceria entre o Skype e o aplicativo de pagamentos PayPal, e já começa a valer nas próximas atualizações do serviço.

De acordo com o Skype, para enviar pagamentos para outros usuários, basta arrastar a tela de uma conversa para a direita e selecionar a opção "Send Money". A partir daí, se o usuário estiver em uma região que tenha o recurso disponível, basta acessar a conta do PayPal e fazer a transferência no valor desejado.

Num primeiro momento, o recurso de transferência está disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, San Marino, Eslováquia, Eslovênia e Espanha.

Por enquanto, não há informações sobre a possibilidade de levar o recurso para a América do Sul.