Snap busca avaliação de US$ 18,5 bilhões em abertura de capital - Link - Estadão

Reuters O Snapchat quer se tornar atrativo para mais usuários

A Snap, empresa responsável pelo aplicativo de mensagens Snapchat, está buscando uma avaliação entre US$ 16,20 bilhões e US$ 18,52 bilhões em sua abertura de capital, prevista para o mês de março.

A faixa de preço estimada para a empresa foi abaixo das expectativas do mercado, que esperava uma avaliação da companhia entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões. Caso esse valor se confirmasse, a Snap teria a maior abertura de capital do mercado de tecnologia dos Estados Unidos desde o Facebook, em 2011.

Além de estimar sua avaliação, a empresa disse que espera oferecer seus papeis inicialmente por valores entre US$ 14 e US$ 16. Ao todo, a Snap pretende captar cerca de US$ 3,2 bilhões, oferecendo 200 milhões de ações Classe A.

Destes, 55 milhões de papeis serão vendidos por seus acionistas – o restante sairá da própria companhia. No total, a empresa tem 1,16 bilhão de paéis, e vai ser listada na bolsa de valores de Nova York com a sigla SNAP.

"Acredito que uma proposta mais baixa de valor reflete a opinião de investidores institucionais, que acreditam que uma avaliação mais alta é mais difícil de se justificar", disse Jay Ritter, professor da Universidade da Flórida, à Reuters.

Inicialmente fundada como Snapchat em 2012, a empresa deixou no ano passado de ser só um aplicativo de mensagens efêmeras, e se reposicionou no mercado como "uma companhia de câmeras", começando a vender óculos de US$ 130 capazes de filmar imagens.