Snap decepciona mercado em primeiro resultado financeiro trimestral - Link - Estadão

REUTERS/Lucas Jackson Snap não atingiu as estimvativas de mercado

Mesmo com crescimento de receita e de usuários, a Snap frustrou as estimativas de mercado ao divulgar seus resultados financeiros nesta quarta-feira, 10. Esta é a primeira vez que a empresa responsável pelo aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat divulga balanço trimestral após fazer sua oferta pública de capitais (IPO, na sigla em inglês) em março, por isso, criou forte expectativa no mercado e investidores, que esperavam um crescimento financeiro e de usuários mais expressivo.

Segundo a companhia, o número de usuários ativos diários chegou a 166 milhões no primeiro trimestre deste ano, saltando 36,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Grupos de investidores esperavam, em média, que a empresa chegasse a 170 milhões de usuários ativos por dia na plataforma de mensagens — afinal, o recurso de histórias do Instagram, do rival Facebook, já possui 200 milhões de usuários ativos diários, mesmo sendo lançado anos após o Snapchat.

Enquanto isso, a receita do companhia saltou para US$ 149,6 milhões, em um crescimento de quase quatro vezes em relação com o ano anterior, quando a empresa registrou receita total de US$ 38,8 milhões. Segundo a Reuters, porém, era esperada pelos analistas uma receita média de US$ 158 milhões. Além disso, o prejuízo da Snap foi muito maior do que no ano anterior: em apenas um ano, saltou de US$ 104,6 milhões para US$ 2,21 bilhões.

Estreia. Esta é a primeira divulgação oficial de resultados financeiros da Snap após a abertura de capital, em março deste ano. Na época, a Snap fez a maior estreia na Bolsa de Nova York para uma empresa de tecnologia e viu suas ações crescerem 44% no final do primeiro dia de abertura de ações — dos US$ 17 iniciais por ação, a cotação no final do dia atingiu US$ 24,48. No entanto, ao longo dos últimos meses, a companhia viu suas ações em queda constante.

Com os resultados financeiros abaixo das estimativas do setor, a Snap viu suas ações caíram mais de 20% nesta quarta-feira, 10.