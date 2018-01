Snap é empresa com pior avaliação em Wall Street - Link - Estadão

Drew Angerer/AFP Snap, dona do aplicativo Snapchat, abriu capital no começo de março

A Snap, responsável pelo aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, é a empresa com pior classificação no mercado de ações dentre outras 288 companhias com, no mínimo, US$ 20 bilhões de valor em mercado. A informação, divulgada pela Thomson Reuters nesta segunda-feira, 20, foi calculada com base nas recomendações de analistas que indicam para investidores se devem vender ou comprar ações de determinada empresas.

A má avaliação acontece por conta de um receio de analistas. Desde a abertura de capital, o Snap possuía apenas cinco avaliações de vendas de ações e quatro opiniões neutras. De acordo com especialistas, o mercado está preocupado com a desaceleração do crescimento dos usuários de Snapchat, que amplia as perdas e baixa a perspectiva de lucro.

No entanto, a situação da empresa pode começar a mudar: nesta segunda-feira, pela primeira vez, um analista avaliou a empresa positivamente. Segundo o analista James Cakmak, da consultoria Crespi, Hardt & Co, investidores devem comprar ações do Snap até que elas chegarem ao valor de US$ 25 — atualmente, está em US$ 19. "Vemos uma empresa com potencial de crescimento de receita , enquanto as margens dos concorrentes provavelmente chegaram ao máximo", disse o analista em um relatório.