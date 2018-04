Snap Snap lança segundo modelo do Spectacles, seus óculos com câmera

A Snap lançou nesta quinta-feira, 26, a segunda geração de seus óculos com câmera, o Spectacles. O novo modelo se assemelha a primeira versão dos óculos, lançada em 2016, mas dessa vez consegue tirar fotos e são resistentes à água. A partir de hoje, usuários podem comprar o dispositivo pelo site da Snap nas cores preto, vermelho e azul por US$ 150.

A segunda versão do modelo é uma nova tentativa da Snap em apostar em hardware depois que seu aplicativo de rede social, o Snapchat, perdeu espaço para outros apps como Instagram. A expectativa para o novo modelo, no entanto, não era as melhores do mercado visto que a primeira versão do Spectacles fez a empresa perder US$ 40 milhões com óculos encalhados.

No desenvolvimento da nova versão, a Snap disse que conversou com clientes e funcionários para listar as principais reclamações sobre o produto original. Isso permitiu que a empresa fizesse três mudanças importantes: no design, na velocidade e na resistência dos óculos.

Novidades. O novo modelo tem um design mais fino, semelhante a óculos de sol, tamanho ideal para ser guardado no bolso da calça jeans ou pendurado na camiseta. O case em dos óculos também é menor, o que diminui o espaço ocupado quando guardado na bolsa.

A velocidade na transferência entre vídeos feitos pelo dispositivo para o celular também foi incrementada. A lentidão era uma das principais reclamações dos usuários da primeira geração.

A terceira novidade do Spectacles é que agora eles podem ser usados em em piscinas ou até mesmo no mar, mas em profundidade rasas. O case dos óculos, que também funciona como carregador do dispositivo, também é resistente a respingos.

Funcionalidades. Entre as novas ferramentas está a possibilidade de captar imagens em alta definição com um toque – 1642 x 1642 para fotos e 1216 x 1216 para vídeos. Para isso, basta tocar no botão duas ou três vezes para criar um vídeo de 20 a 30 segundos ou pressioná-lo por um segundo para tirar uma fotografia.

A Snap também adicionou um segundo microfone para capturar as conversas em vídeo registradas pelos óculos. Essa era uma das reclamações da versão anterior, cujos vídeos gravavam a voz de quem usava o aparelho, mas não de quem aparecia nas imagens.

A bateria dos óculos continua com a mesma duração da anterior. A Snap garante que o dispositivo grava cerca de 70 snaps de vídeo e os transfere pelo telefone com uma única carga. O case-carregador também pode recarregar os óculos até quatro vezes antes de precisar receber carga também.

A partir de hoje, os óculos começam a ser vendidos nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França. A partir da semana que vem, também poderão ser comprados na Holanda, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Finlândia, Polônia, Espanha, Itália e Irlanda.

Futuro. A expectativa é que a Snap não pare a fabricação no segundo modelo. Segundo o site de tecnologia The Verge, a empresa já está trabalhando em uma terceira versão do dispositivo que possui duas câmeras para criar efeitos de profundidade tridimensional. A expectativa é de que o novo aparelho custe US$ 300.