Snapchat agora permite adicionar links e inserir efeitos de voz - Link - Estadão

Foto: Reuters O Snapchat foi criado pelo trio Reggie Brown, Evan Spiegel (à esquerda) e Bobby Murphy (à direita). Eles se conheceram, em 2008, na Universidade de Stanford, enquanto cursavam design de produtos.

Foto: Reproduçaõ Logo após a ideia de Reggie Brown, o trio criou o app Pictaboo — que tinha a mesma função do Snapchat, mas com outro nome. Durante todo o verão de 2011, os jovens desenvolveram o app e criaram uma identidade visual, como o “fantasminha” do logotipo.

Foto: Reprodução/LinkedIn A ideia do Snapchat surgiu em 2011, quando Reggie Brown disse que gostaria que as fotos que enviava para uma menina desaparecessem logo depois.

Foto: Reuters O Pictaboo não deu certo. Conquistou apenas 127 usuários. Spiegel, então, pensou em chamar o app de Snapchat — algo como "conversas rápidas". Brown não gostou da ideia e acabou rompendo a amizade com Spiegel.

Foto: Reuters O aplicativo, com o nome Snapchat, começa a fazer sucesso dentre os estudante do Ensino Médio nos Estados Unidos. Em 2012, a empresa já bateu 100 mil usuários.

Foto: Reuters O aplicativo começa a fazer muito sucesso. Spiegel e Murphy passam a ter problemas em pagar os servidores, que ficam sobrecarregados. A empresa recebe um investimento de US$ 485 mil de Jeremy Liew, da Lightspeed Ventures.

Foto: AP Com o dinheiro na conta, Spiegel desiste da faculdade de design de produto e fica focado apenas no Snapchat, que tinha acabado de lançar versão para Android.

Foto: NYT Em fevereiro de 2013, o Snapchat já registrava mais de 60 milhões de vídeos e imagens enviados por dia.

Foto: AP Dias depois do app, no final de 2013, atingir 150 milhões de snaps enviados ao dia, Brown reapareceu e processou a empresa por quebra de contrato, exigindo 20% das ações. O processo foi arquivado em 2014.

Foto: Reuters Em novembro de 2013, Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, teria oferecido US$ 3 bilhões a Evan Spiegel pelo Snapchat. Spiegel recusou a oferta.

Foto: Reuters Revoltado por recusar sua oferta, Zuckerberg começou a atacar o Snapchat com aplicativos e recursos com funcionalidades parecidas com as da rede social de Spiegel. O Snapchat contra ataca com recursos de filtros e notícias. No final de 2014, já está avaliado em US$ 10 bilhões.

Foto: Divulgação Em 2016, o Snapchat aposta no mercado de vídeos e lança o Spectacles, um óculos que grava vídeos e os envia diretamente para o celular. Além disso, a empresa troca seu nome apenas para Snap.

Foto: NYT Com quase 100 milhões de usuários ativos, o Snapchat recebe um investimento de US$ 1,81 bilhão em maio de 2016, elevando o valor da companhia para cerca de US$ 17 bilhões. Pouco antes, no início de 2016, a empresa já tinha levantado US$ 175 milhões.

Foto: Reuters Os próximos planos da empresa são claros: abrir, em março de 2017, seu capital em uma oferta pública de ações (o IPO). O objetivo da empresa é chegar a um valor de mercado de US$ 25 bilhões.