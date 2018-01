Snapchat deixa usuário criar animação 3D com seu avatar - Link - Estadão

J. Emilio Flores/The New York Times Snapchat adicionou recentemente uma função que transforma os bitmojis em animações 3D

O Snapchat lançou uma atualização do avatar Bitmoji — aqueles bonequinhos que as pessoas criam delas mesmas — que transforma o personagem em uma animação tridimensional. Para usar, basta clicar na tela do celular com o aplicativo aberto que uma projeção do avatar aparecerá “no mundo real” fazendo alguma atividade. A atualização chega nesta quinta-feira para iOS e Android.

Por enquanto, os Bitmojis conseguem realizar atividades, como beber água, café, comer pipoca no cinema ou tocar guitarra. Depois de salvar o vídeo, é possível colocar efeitos sonoros e enviar para amigos ou publicar na sua história.

O único problema é que algumas animações demoram mais que os 10 segundos limite do aplicativo, então os usuários precisarão selecionar trechos ou gravar vários vídeos em sequência.

A novidade mostra que o Snapchat continua a investir em tecnologias de realidade aumentada, que aparecem no aplicativo com o nome de “world lenses”. Em geral, elas são animações que podem ser projetadas no mundo real. Segundo a Snap, aproximadamente um terço dos usuários diários do Snapchat hoje brincam com a função, que ainda não aparece em apps concorrentes.