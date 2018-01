Snapchat deve comprar startup israelense de realidade aumentada - Link - Estadão

Reuters Snapchat busca aumentar seu alcance e penetração no mercado

A Snap, empresa responsável pelo aplicativo Snapchat, está negociando a compra de uma startup israelense de realidade aumentada, de acordo com reportagem publicada pelo jornal Calcalist no último domingo, 25. Segundo a reportagem, a Snap estaria disposta a pagar entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões pela Cimagine Media, que desenvolve soluções e novas tecnologias no setor de realidade aumentada.

A Cimagine desenvolveu uma tecnologia de realidade aumentada, apelidade de True Marketless Augmented Reality, permitindo aos usuários mobiliar e equipar virtualmente seus lares com itens que desejam comprar.

A startup israelense deve se tornar o centro de pesquisa e desenvolvimento do Snapchat em Israel e deve expandir rapidamente sua força de trabalho, que atualmente conta com 20 funcionários, de acordo com o diário.

A equipe altamente qualificada da Cimagine é provavelmente o principal motivo para aquisição, segundo o jornal. Autoridades da Cimagine se recusaram a comentar a reportagem.

Com sede na Califórnia, o Snapchat deve abrir seu capital em março, em manobra que pode levar seu valor total de empresa para a casa dos US$ 25 bilhões.