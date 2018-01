Snapchat inicia negociações para abrir capital - Link - Estadão

Reuters Cerca de 69% dos americanos entre 18 e 24 anos que usam smartphones estão no Snapchat

A empresa dona d aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos Snapchat está trabalhando em uma oferta pública de ações, o chamado IPO. Com isso, a empresa deverá ficar avaliada em US$ 25 bilhões ou mais, de acordo com o jornal norte-americano Wall Street Journal, citando várias pessoas familiarizadas com o assunto.

Chamada de Snap, a companhia que opera o aplicativo Snapchat deverá começar a vender ações já a partir do final de março do ano que vem, de acordo com o jornal. Entretanto, a empresa não confirmou as especulações.

"Nós não estamos comentando sobre rumores ou especulações sobre quaisquer planos de financiamento", disse a companhia em um comunicado enviado por e-mail.

O Snapchat já estava em conversas sobre um possível IPO com banqueiros de investimento, de acordo com o site The Information. Eles estariam pensando em começar a oferta de ações no final deste ano ou no início de 2017.

A especulação sobre o IPO do Snapchat vem num momento em que muitas empresas de tecnologia abrem seus capitais, negociando abaixo de seu valor de IPO.