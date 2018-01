Snapchat precifica ações em meio a sinais de demanda vigorosa - Link - Estadão

REUTERS/Mike Segar Com o preço inicial de US$ 17 por ação, a Snap chega ao mercado de empresas listadas em bolsa com valor de US$ 24 bilhões

A Snap, dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, irá precificar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na siga em inglês) após o fechamento do mercado de ações dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 1. Este é o IPO de tecnologia mais aguardado desde o do gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba em 2014.

O preço será o primeiro teste de apetite do investidor para um aplicativo de mídia social amado por adolescentes e jovens adultos, mas que ainda precisa mostrar lucro. As perdas da empresa se ampliaram ano passado e ela ainda experimenta um desaquecimento do crescimento dos usuários em face da intensa concorrência de rivais maiores como o Facebook.

Apesar dos desafios na conversão de uma ferramenta descolada em dinheiro, a Snap está apontando uma avaliação entre US$ 19,5 bilhões e US$ 22,3 bilhões na listagem na Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira, 2, a mais cara para um IPO de tecnologia norte-americana desde o Facebook em 2012.

A Snap busca precificar 200 milhões de ações em uma faixa de US$ 14 a US$ 16 por ação. A venda, que visa levantar cerca de US$ 3 bilhões, tem a vantagem de timing favorável. O mercado de IPOs de tecnologia acionou os freios em 2016, o ano mais lento para lançamentos desde 2008, e os investidores estão ansiosos por novas oportunidades.

As primeiras indicações para os acionistas vendedores e para a empresa foram positivas. De acordo com fontes familiares com o assunto, a demanda estaria maior do que a oferta, com ordens com ordens na faixa maior do preço indicativo. Pelo menos um novo investidor indicou que estava disposto a comprar um grande pedaço do IPO e não vendê-lo por um ano.