Snapchat tem 158 milhões de usuários ativos diariamente - Link - Estadão

NYT Snapchat recebeu investivemento do Google

O Snapchat, aplicativo de mensagens efêmeras, tem hoje 158 milhões de usuários ativos todos os dias. O número foi divulgado pela Snap, empresa responsável pelo programa, e faz parte do relatório entregue pela companhia à SEC, autoridade regulatória norte-americana de empresas públicas, como parte do seu processo de abertura de capital.

Previsto para março, a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Snap pretende arrecadar cerca de US$ 3 bilhões. A empresa vai oferecer seus papeis na bolsa de Nova York e utilizará a sigla SNAP para simbolizar seus papeis.

Além do número de usuários, a empresa divulgou no relatório suas movimentações financeiras recentes. Segundo o documento, divulgado nesta quinta-feira, 2, a empresa teve prejuízo operacional de US$ 514,6 milhões ao longo do ano passado, faturando US$ 404 milhões. De acordo com a companhia, a receita cresceu 500% em comparação com o que foi faturado em 2015. Em 31 de dezembro de 2016, a empresa tinha 1.859 funcionários.

A Snap também definiu que os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse e Allen & Co vão ajudar a empresa a abrir seu capital. Nos próximos dois meses, a companhia deve começar seu "road show" para os investidores – espécie de turnê na qual a Snap deverá convencer que é uma boa aposta para o mercado financeiro.

No documento, a Snap se define como uma "empresa de câmeras" e acredita que "reinventar a câmera fotográfica representa nossa maior oportunidade de mudar a maneira que as pessoas vivem e se comunicam". Fundada em 2011 como Snapchat, a empresa é responsável pelo aplicativo homônimo e já recebeu propostas de aquisição de companhias como Google e Facebook – esta última ofereceu a Evan Spiegel, co-criador do app, cerca de US$ 3 bilhões em dezembro de 2014. Além do aplicativo, o único produto da empresa são os óculos Spectacles, que permitem a seu usuário gravar pequenos vídeos.