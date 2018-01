SoftBank compra fatia de cerca de 15% do Uber, diz jornal - Link - Estadão

Amr Abdallah Dalsh/Reuters Escritório do Uber em Cairo, Egito

O grupo de investimento japonês SoftBank adquiriu cerca de 15% de participação no aplicativo de carona paga norte-americano Uber, numa transação que vai dar bilhões de dólares em dinheiro à companhia e a seus primeiros investidores e funcionários, que tiveram de concordar em vender parte de suas ações ao gigante. A empresa também se comprometeu a investir US$ 1 bilhão no aplicativo, como parte do acordo.

Segundo fontes do jornal The Wall Street Journal, o SoftBank vai comprar uma fatia menor que a oferecida pelo Uber, que era de 20%. O valor pago – que não foi revelado pelas duas empresas – considerou uma avaliação de mercado de US$ 48 bilhões, 30% inferior à estimativa mais recente atribuída ao Uber, de US$ 70 bilhões. A primeira oferta do grupo japonês ao Uber tinha sido feita em novembro.

A entrada do gigante japonês no Uber é a primeira grande vitória do novo presidente executivo, Dara Khosrowshahi. O executivo assumiu a companhia em agosto, após uma série de escândalos colocar sua sobrevivência em risco. Desde então, ele tenta recuperar a imagem da empresa, ao mesmo tempo em que a prepara para a oferta inicial de ações em 2019.

A entrada do SoftBank na companhia representa o mais recente passo do grupo japonês rumo a uma grande empresa de aplicativo de carona – a companhia já tem participação em diversos serviços similares no mundo, entre eles o Didi Chuxing, que comprou a operação chinesa do Uber após uma longa disputa; e o brasileiro 99, que recebeu US$ 100 milhões do grupo em maio (ler mais ao lado). Esses aplicativos concorrem diretamente com o Uber.

Além do interesse em mobilidade, o SoftBank é conhecido por diversificar os investimentos em tecnologia. Ele é dono da operadora de telecomunicações norte-americana Sprint e da fabricante de chips ARM, além de já ter investido grandes somas na rede de espaços de trabalho compartilhado WeWork e no e-commerce Flipkart. O grupo também lidera o maior fundo para startups do mundo, com mais de US$ 93 bilhões.

Com o acordo, o Uber também ganha um poderoso parceiro, que terá dois assentos no conselho da companhia e poderá influenciar em decisões importantes para o futuro do aplicativo.