Sony pode sair da área de celulares se não tiver lucro em 2016 - Link - Estadão

REUTERS

O presidente-executivo da Sony alertou que o próximo ano pode ser o último da divisão de celulares inteligentes da companhia, afirmando que vai considerar outras opções para a unidade se ela não conseguir ser lucrativa.

Depois de anos de prejuízos, o presidente-executivo da Sony, Kazuo Hirai, tem promovido um plano de reestruturação do grupo, com resultados recentes mostrando melhorias graças a cortes de custos, abandono de negócios como computadores e fortes vendas de sensores de imagem e videogames. Mas a divisão de celulares tem enfrentado mais dificuldades para se recuperar.

“Vamos continuar com estes negócios desde que estivermos dentro do cenário de equilíbrio financeiro a partir do próximo ano”, disse Hirai a jornalistas, nesta quarta-feira. “Caso contrário, não eliminamos a possibilidade de considerarmos opções alternativas”, acrescentou.

A área de celulares da Sony inclui a marca Xperia, que detém apenas 17,5% do mercado no Japão e menos de 1% na América do Norte, segundo dados da companhia do ano passado.

A Sony reduziu em julho sua previsão de desempenho da unidade de telefonia móvel neste ano fiscal para um prejuízo de ¥ 60 bilhões ante expectativa anterior de resultado negativo de ¥ 39 bilhões.

“Tenho uma sensação de que uma recuperação em nossos negócios com eletrônicos tem mostrado progresso. O resultado de três anos de reestruturação está começando a aparecer”, disse ele. “Mas ainda precisamos manter a reestruturação na área de smartphones.”

/REUTERS