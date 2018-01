Sony tem melhor 2º trimestre da história com ajuda de sensores e PS4 - Link - Estadão

A Sony teve seu melhor segundo trimestre da história entre os meses de abril e junho de 2017, lucrando US$ 1,43 bilhões no período, em crescimento de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram anunciados pela empresa em seus resultados financeiros, divulgados nesta terça-feira, 1. Segundo a Sony, os bons resultados foram impulsionados pelo desempenho da empresa nas áreas de sensores de imagem e de videogames.

Apesar do recorde, a empresa não comemorou as marcas, reduzindo a previsão de seu faturamento até o final do ano – no setor de sensores, vários clientes tem trocado a empresa por alternativas mais baratas, enquanto o PlayStation 4 deve ter um desempenho pior que o de anos anteriores, uma vez que a empresa não tem grandes lançamentos agendados até o final do ano. Além disso, a fase de transição do console está chegando ao fim no mercado global – ao todo, o PlayStation 4 chegou à marca de 63,3 milhões de unidades vendidas.

"Quando tivemos bons resultados há 10 ou 20 anos, sempre sofremos com as estimativas dos anos seguintes", disse o diretor financeiro Kenichiro Yoshida. "Vamos sentir a mesma pressão em breve".

Recuperação. Conhecida pelo Walkman e por sua divisão de TVs, a Sony passou os últimos anos se reestruturando – a direção do presidente executivo Kazuo Hirai deu à empresa o foco nos games e nos sensores de imagem, utilizados não só por câmeras fotográficas, mas também populares nos smartphones. Com a guinada, as ações da empresa subiram 40% este ano, na maior alta em nove anos.

Os resultados divulgados nesta terça-feira mostram que a empresa também se recuperou de um problema recente: há um ano, um terremoto no Japão afetou uma de suas principais fábricas de chips e sensores. Neste trimestre, a divisão de chips da empresa teve lucro de US$ 503 milhões, se recuperando de perdas no ano passado.

A divisão dos games, por sua vez, teve queda de 60% nos lucros – além da redução de preços do PlayStation 4, natural dado o tempo que o produto está no mercado, o período entre abril e junho do ano passado teve o lançamento de Uncharted 4, um dos principais jogos do console. A expectativa da Sony é que as vendas do PlayStation 4 caiam 10% este ano, na comparação com 2016, mas que espera recuperar o lucro nos próximos trimestres com os lançamentos de novos jogos.

Para o final do ano, a Sony espera ter lucro operacional de US$ 4,5 bilhões, 12% abaixo do esperado pelos analistas ouvidos pela Reuters. Ainda assim, seria o melhor resultado da empresa desde o ano fiscal de 1998, quando a Sony lançou o primeiro PlayStation e teve filmes em cartaz como Homens de Preto.