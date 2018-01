Soundcloud levanta US$ 70 milhões em empréstimos - Link - Estadão

Reprodução Colocar uma música no Soundcloud não requer nenhum tipo de burocracia, o que faz dele um dos principais aplicativos para que bandas independentes possam se promover sem ter um empresário ou uma gravadora. Por isso, é ideal para quem quer ouvir grupos ainda desconhecidos. O Soundcloud é gratuito e também conta com um dos maiores acervos de podcasts da internet.

Antes dos serviços de streaming de música, um dos jeitos mais fáceis de ouvir canções na internet era através do serviço Soundcloud. Nos últimos tempos, a situação da empresa estava complicada – rumores de uma aquisição pelo Twitter circularam durante bastante tempo. No entanto, nesta quinta-feira, 23, a empresa disse que levantou US$ 70 milhões em empréstimos "para seguir em frente com seus planos de crescimento".

Os recursos foram viabilizados pelos grupos Ares Capital Corp., Kreos Capital e Davidson Technology. Segundo a empresa, eles serão usados para desenvolver tecnologias e contratar pessoas, "ao mesmo tempo que construímos uma plataforma financeiramente sustentável."

Com cerca de 175 milhões de usuários registrados, o Soundcloud ainda é uma das plataformas mais populares de música na rede – no Brasil, não são poucos os músicos independentes que usam o serviço para divulgar seus álbuns. No entanto, a empresa tem tido dificuldades para fazer usuários pagarem por seu serviço – uma proposta de assinatura, como há no Spotify e no Apple Music, foi introduzida no ano passado, mas não ganhou tração com os usuários da plataforma.