SoundCloud tem dinheiro até o 4º trimestre após demissões - Link - Estadão

Um dos maiores serviços de música do mundo, o SoundCloud ainda está lutando para encontrar o modelo de negócios ideal para sua plataforma. Afinal, de acordo com reportagem publciada pelo site de tecnologia TechCrunch nesta quinta-feira, 13, a empresa possui dinheiro o suficiente até o quarto trimestre deste ano, mesmo após demitir 40% de seus funcionários e fechar os escritórios de Londres e San Francisco, para se focar em Berlim e Nova York.

A companhia é diferente de seus rivais Apple, Amazon e Spotify, já que ela se baseia mais em músicos amadores e menos nos artistas comerciais, servindo para um público específico. No entanto, o SoundCloud ainda não encontrou uma forma de lucrar com este tipo de conteúdo e com toda sua base de usuários, que permanece em 175 milhões há três anos.

Com a notícia de que o caixa da empresa está acabando, voltou a circular o boato de que a empresa será adquirida por um rival -- afinal, o Spotify já mostrou interesse, numa oferta que foi posteriormente retirada. Em entrevista ao site TechCrunch, uma porta-voz se esquivou das notícias. "O SoundCloud está totalmente financiado para o quarto trimestre. Continuamos confiante de que todas as mudanças feitas na semana passada nos colocam no caminho da lucratividade e garantem a viabilidade a longo prazo".