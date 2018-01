Spotify chega a 30 milhões de assinantes - Link - Estadão

REUTERS

O presidente do Spotify, Daniel Ek, anunciou nesta segunda-feira, 21, que o serviço de streaming de músicas chegou a 30 milhões de assinantes em todo o mundo. O número, que apresentou um crescimento de 10 milhões de usuários em comparação com o que foi divulgado em junho do ano passado, calcula apenas os usuários que pagam pela versão paga do serviço.

Daniel Ek anunciou a nova marca da empresa por meio de sua conta no Twitter. Além disso, o presidente da empresa sinalizou que o Spotify deverá estar disponível em Cuba em breve, após uma abertura da economia do país.

We have 30 million @Spotify subscribers, but none of them are in Cuba … yet. So cool to see Cuba opening up! https://t.co/nZa67f0l8U — Daniel Ek (@eldsjal) 21 de março de 2016

A última atualização no número de usuários foi divulgada em junho do ano passado, poucos dias antes da estreia da Apple Music, um dos principais rivais do Spotify. Atualmente, o serviço da empresa de Tim Cook conta com 11 milhões de usuários pagantes.

Recentemente, a empresa disse que o número de pessoas que usam o serviço no modo gratuito — que não permite o download de músicas, por exemplo — já são mais de 70 milhões.

Observando o novo levantamento, é possível concluir que o Spotify mantém um crescimento de 10 milhões de assinantes por ano, mesmo com a expansão de novos serviços no mercado de streaming.