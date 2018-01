Spotify chega a 40 milhões de assinantes - Link - Estadão

A plataforma sueca de streaming de música Spotify anunciou nesta quarta-feira, 14, que ultrapassou os 40 milhões de usuários que pagam pelo serviço, consolidando seu posto de número um mundial. “Quarenta é o novo 30. Milhões”, publicou no Twitter o cofundador e diretor-geral do serviço de streaming musical, Daniel Ek.

Uma porta-voz do grupo confirmou à AFP que a declaração do executivo tratava dos assinantes que pagam pelo serviço — e que também pode ser utilizado gratuitamente, mas de forma limitada. Ek se referia, assim, aos 30 milhões de usuários pagantes que a empresa registrou em março passado. Por tanto, o crescimento foi de mais de 30% em seis meses.

Spotify está muito à frente do seu principal concorrente, a Apple Music, que tinha cerca de 15 milhões de assinantes em junho. No final de junho, o Spotify ultrapassou a marca de 100 milhões de usuários ativos.

O streaming musical teve um grande crescimento no mundo todo durante os seis primeiros meses de 2016, mais do que duplicando o nível atingido no mesmo período do ano anterior, segundo a empresa especializada BuzzAngle Music.

Nos Estados Unidos, o maior mercado, o streaming atingiu durante o primeiro semestre de 2016 a marca de 140 bilhões de reproduções, ultrapassando pela primeira vez o número de visitas a vídeos on-line.

Desde que foi lançado na Indonésia, em março, o Spotify está presente em 59 mercados no mundo. Mas ainda não registrou lucros, visto que a maior parte do dinheiro arrecadado foi usado para pagar direitos de autor.